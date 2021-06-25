Италия — Австрия: превью и онлайн трансляция

Матч состоится 26 июня, начало в 22:00

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Италия — Австрия — второй матч 1/8 финала Евро-2020. Чемпионат Европы уже вступил в решающую фазу. Обе команды сразятся на Уэмбли в Лондоне, и Аззурри будут явными фаворитом этого поединка. Однако это матчи на вылет и все может произойти.

Форма команд

Итальянская команда после блестящей игры на групповом этапе уже вошла в число фаворитов на победу на Евро-2020. Если посмотреть на группу, в которую попала команда Роберто Манчини, можно сказать, что только теперь Адзурри встретятся с более сильными коллективами.

В группе А итальянцы еще перед стартом соревнований были явными фаворитами. Выход в 1/8 финала с первого места и возможность встретиться с потенциально более слабым соперником всегда вызывают энтузиазм. Аззурри обыграли Турцию (3-0) в стартовом матче Евро, а потом подтвердили свою отличную игру против Швейцарии (3-0) и Уэльса (1-0). Сохранять ворота «сухими» — большой подвиг, но при такой хорошо организованной защите все казалось формальностью.

После игр в Риме итальянцы также изменят обстановку. Итальянцы сыграют на «Уэмбли» в Лондоне, и если они выиграют, то выйдут на победителя пары Бельгия-Португалия.

Между тем, Австрия вышла из группы B со второго места. Первая игра против Северной Македонии (3:1) поначалу не удалась для австрийцев, но в итоге им удалось одержать заслуженную победу. В свою очередь, в матче с Нидерландами все получилось не так красочно. Подопечные Фода проиграли (0: 2). Австрия боролась за в матче с Украиной (1:0). Надо признать, что это был бой, в котором австрийцы чувствовали себя очень хорошо.

Учитывая, против кого Австрия сыграет в следующую субботу, можно быть уверенным, что австрийцы в основном сосредоточатся на защите, чтобы оценить свои шансы на гол после стандартных положений и контратак.

История противостояний

В современной истории обе команды не имели возможности встретиться друг с другом на крупных турнирах. Пока же баланс очных поединков говорит в пользу итальянцев, еще не потерпевших поражений в игре с Австрией. Интересно, что в 2008 году обе команды разделили очки. Тогда игра завершилась вничью (2:2).

Кадровая ситуация

Игра Джорджо Кьеллини в 1/8 финала находится под большим вопросом. Ветеран отсутствовал в последней игре против Уэльса, так как получил травму подколенного сухожилия. Кроме того, Роберто Манчини должен принять трудное решение о том, кто будет играть в полузащите, чтобы «запхать» в состав Марко Верратти. Вероятно, Мануэль Локателли и Николо Барелли не выйдут со стартовых минут. В свою очередь, в атаке мы можем быть уверены, что рядом с Иммобилем будут Доменико Берарди и Лоренцо Инсинье.

Зато австрийцы вернулись в игру с четырьмя защитниками в матче против Украины. Усталость Конрада Лаймера и Баумгартнера означает, что Давид Алаба может начать игру на левом фланге.

Предварительные стартовые составы

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Ачерби, Бонуччи, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Берарди, Иммобайл, Инсинье

Австрия: Бахманн — Лайнер, Драгович, Хинтегергер, Алаба — Лаймер, Гриллич, Шлагер — Сабитцер, Баумгартнер – Арнаутович

Мнение букмекеров

Победа Италии – 1.48

Ничья – 4.25

Победа Австрии – 8.80

Выход в 1/4 финала Италии – 1.18

Выход в 1/4 финала Австрии – 4.75

Трансляция

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta та ТРК Україна