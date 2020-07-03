Кличко нецензурно обругал руфера: на видео попали подробности скандала

На записи четко слышно, как человек с голосом, который соответсвует голосу киевского главы жестко предъявил претензии Кириленко, вероятно за то, что он решил взобраться на Пешеходный мост.

Во время разговора глава столицы употреблял в своей речи ненормативную лексику и оскорблял гражданина, называя Mustang Wanted "долбое*ом" и рассказал, что "когда там человек ебн*лся, разбился, знаешь, кому претензии будут? Ко мне! Почему не обеспечили…"

Также Кличко призвал столичных сотрудников правоохранительных органов провести с руфером профилактическую беседу и предложил Кириленко отправиться в армию на срочную службу. На что экстремал сообщил, что был в АТО, в частности в донецком аэропорту и в Широкино.

Сам Мустанг подтвердил свой конфликт с Виталием Кличко, написав соответствующий пост на своей страницеВВ в Facebook.

"Хотите верьте, хотите нет. НоВВ Виталий КличкоВВ пытался выбросить меня с пешеходного моста", - подчеркнул Кириленко.

Как сообщалось ранее, сотрудники украинского МВД начали силовые действия против мирных протестующих государственных и частных шахт под Офисом президента Украины.