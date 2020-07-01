14:30 01.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные

Сотрудники украинского МВД начали силовые действия против мирных протестующих государственных и частных шахт под Офисом президента Украины. Об этомВ свидетельствует видео, которое выложил лидер протестантов Михаил Волынец, предает УРА-Информ.

Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные

"Сотрудники полиции забрали имущество шахтеров - палатки. Препятствуют установлению палаток под АП", - написал Волынец под видео.

На кадрах, что выложил Волынец, четко видно как происходит оттеснения митингующих сотрудниками правоохранительных органов и автомобилями МВД. Также он добавил, что ему от органов правопорядка достались тоже незначительные травмы во время силовых действий полиции.

Ранее стало известно, что с 30 июня горняки из разных регионов Украины начали акции протеста в украинской столице - В Киеве. Они требуют от властей погашения перед работниками государственных шахт задолженности по заработной плате.

Как сообщал ранее УРА-Информ, украинские власти не рассматривают возможную подачу воды в оккупированный украинский Крым. Это официальная и безповортная позиция всех органов власти в Украине.В 


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