Помпео рассказал, кто хотел отравить Навального

"Когда люди видят попытку отравить диссидента и предполагают, что она была организована высокопоставленными российскими чиновниками, я не думаю, что это хорошо для россиян", - сказал Помпео. Он подчеркнул, что Вашингтон и все его европейские союзники хотят, чтобы Россия "приняла на себя ответственность".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Помпео добавил, что американцы попытаются установить виновных в нападении на Навального самостоятельно. "Это то, что мы будем наблюдать, оценивать и следить за тем, чтобы мы делали то, что нам нужно сделать, чтобы снизить вероятность повторения чего-то подобного", - пояснил Помпео.

Пятью днями ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время у Вашингтона нет доказательств отравления Навального. Однако он признал, что нет никаких оснований сомневаться в выводах правительства Германии о том, что это было так и что для отравления было использовано вещество, парализующее нервную систему.

Ранее мы сообщали, что Навальный вышел из комы.