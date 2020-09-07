Навальный вышел из комы

Сотрудники медицинского учреждения отметили, что состояние здоровья Навального, который с 22 августа проходит лечение в "Шарите", улучшилось.

"Искусственная кома пациента, поддерживаемая лекарствами, закончилась. Пациента постепенно отключают от ИВЛ. Он реагирует на то, что с ним говорят. Не исключены отдаленные последствия тяжелого отравления", - добавили в клинике.

В "Шарите" добавили, что выступили с публичным сообщением с разрешения жены российского оппозиционера.

Ранее стало известно, что все члены Североатлантического альянса осуждают нападение на Алексея Навального. Об этом заявил сегодня глава НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что Североатлантический альянс считает, что Россия должна ответить на серьезные вопросы в связи с попыткой отравить российского оппозиционера.