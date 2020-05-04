Тимошенко рассказала правду, откуда взялись миллионы от американской компании

Ранее мы сообщали, что Тимошенко получила почти 150 миллионов гривен от компании Reid, Collins, Tsai LLP 24 апреля этого года. Эта сумма была переведена ей в рамках компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования.

"Да, на днях я получила денежную компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 гг., от резидента США на стадии досудебного урегулирования. Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты - по-настоящему правовое государство", - написала Тимошенко на своей странице в Фейсбук.

Об этом пишет Ура-Информ.

Она отметила, что ей удалось добиться справедливости в деле, что тюрьма в 2011-2014 годах была политической расправой над ней.

"Так же я смогу вскоре установить справедливость для каждого украинца в нашей стране, если наконец-то смогу на это по-настоящему влиять. Ни одно преступление или несправедливость против каждого человека не имеют права оставаться некомпенсированными и безнаказанными!" – добавила политик.

Также она отметила, что не может больше рассказать о деньгах из-за законодательства США.