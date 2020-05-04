Тимошенко получила миллионы долларов от американской фирмы: стало известно за что

В реестре НАПК был опубликован соответствующий документ, в котором указано, что финансовое положение Тимошенко улучшилось на сумму почти 150 миллионов гривен (более 5.5 миллионов долларов).

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Страну.

Украинский политик отметила, что 24 апреля этого года она получила 148 345 441 гривен от компании Reid, Collins, Tsai LLP. Эта сумма была переведена ей в рамках компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования.

Из документа неизвестно, чем именно занимается Reid, Collins, Tsai LLP. Известно только то, что доход от этой же компании декларировал соратник Тимошенко и ее адвокат Сергей Власенко. 18 июля 2019 года он получил почти 57 миллионов гривен, а 19 июля еще более 57 миллионов и почти 19 миллионов. В каждом случае был указан вид дохода – "иностранный доход".

Ранее мы сообщали, что Олег Сенцов раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.