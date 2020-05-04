11:20 04.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244563:labazovych

Тимошенко получила миллионы долларов от американской фирмы: стало известно за что

Лидер партия "Батькивщина, украинский политик Юлия Тимошенко подала декларацию об изменении своего материального положения.

Тимошенко получила миллионы долларов от американской фирмы: стало известно за что

В реестре НАПК был опубликован соответствующий документ, в котором указано, что финансовое положение Тимошенко улучшилось на сумму почти 150 миллионов гривен (более 5.5 миллионов долларов).

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Страну.

Украинский политик отметила, что 24 апреля этого года она получила 148 345 441 гривен от компании Reid, Collins, Tsai LLP. Эта сумма была переведена ей в рамках компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования.

Из документа неизвестно, чем именно занимается Reid, Collins, Tsai LLP. Известно только то, что доход от этой же компании декларировал соратник Тимошенко и ее адвокат Сергей Власенко. 18 июля 2019 года он получил почти 57 миллионов гривен, а 19 июля еще более 57 миллионов и почти 19 миллионов. В каждом случае был указан вид дохода – "иностранный доход".

Ранее мы сообщали, что Олег Сенцов раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.


Поделиться

Читайте также:
 
В Украине с 5 мая немного ослабят карантин: что нужно знать Ситуация с коронавирусом в США: снова почти 1500 смертей за сутки В Украине уже более 300 человек умерло от коронавируса: обновленная статистика Долги по зарплатам будут расти: неутешительный прогноз для украинцев
Проишествия
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив