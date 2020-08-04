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Меган Маркл празднует свой день рождения: у нее большие планы на этот день

Меган Маркл празднует свой 39-й день рождения 4 августа 2020 года! Это особенный день для нее, который она проведет вдали от королевской семьи, а также со своими друзьями и семьей. У нее большие планы на большую вечеринку.

Меган Маркл празднует свой день рождения: у нее большие планы на этот день

Последние несколько месяцев были для Меган одними из самых безумных в ее жизни. Рождение сына, его взросление, уход из королевской семьи, переезд из Великобритании, новый дом в Канаде, а затем переезд в США - многое происходило.

Об этом пишет УРА-Информ.

Некоторое время Меган и Гарри пытались создать новую жизнь для себя в Калифорнии. Именно там состоится ее долгожданный день рождения, потому что 4 августа бывшая княгиня отмечает свой 39-й день рождения!

Меган планирует большую вечеринку и не заботится об угрозе коронавируса. Она чувствует, что наконец может расслабиться и будет праздновать три дня, а стоимость мероприятия составляет полтора млн гривен.

Голливудские сливки общества должны появиться на вечеринке, но кроме Гарри не будет никого из В королевской семьи. На официальном профиле королевской семьи была опубликована фотография Меган и королевы, а также краткие пожелания ей.

Ранее мы сообщали, что умерла известная американская актриса, ей было всего 47.


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