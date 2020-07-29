15:36 29.07.2020 | Культура | Новости     укр | рус
100245849:labazovych

Умерла известная американская актриса, ей было всего 47

Рояна Блэк долго боролась с раком. После внезапной смерти актрисы, известной по Бродвею и телевидению, фанаты щедро пожертвовали средства, которые будут направлены ее родственникам.

Умерла известная американская актриса, ей было всего 47

Рояна Блэк умерла от острого миелоидного лейкоза. В марте ей исполнилось 47 лет. "У Рояны была заразительная улыбка и смех, которые могли скрасить даже самые темные дни. Она была прекрасным человеком внутри и снаружи. Она действительно была ангелом на Земле", - написали члены семьи в некрологе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TZN.

После смерти актрисы на сайте GoFundMe появился сбор средств. Доноры внесли почти 54 тысячи долларов.

Рояна Блэк родилась в Нью-Йорке и играла на Бродвее в возрасте 10 лет. В 1980-х она продолжила карьеру в театре и на телевидении, а в 1988-м у нее случился прорыв и она получила титульную роль в ситкоме "Raising Miranda". В 1994 году она окончила престижный Йельский колледж, продолжая развиваться как актриса.

Кроме многих театральных ролей (на Бродвее и в Лос-Анджелесе), она появилась в таких телевизионных постановках, как "Прикосновение ангела", "Шоу Билла Косби" или "Медиум". В последний раз она появилась на маленьком экране в 2018 году в драме "TMI Crossing the Threshold".

Ранее мы сообщали, что умерла последняя звезда золотого века Голливуда.


Поделиться

 
Где взять автомобиль в аренду без залога В СНБО считают коронавирус биологической войной Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос в три раза за месяц Магазин Google Play: удалено 29 вредоносных приложений, срочно удалите и вы их
Проишествия
  • 10:27 Военную базу США обстреляли в Ираке
  • 16:28 Россия будет пытаться обвинять Украину в нарушении перемирия - эксперт
  • 16:22 В Харькове во время ремонтных работ скончались четыре человека: подробности происшествия
  • 16:03 Под Харьковом на ж/д станции задержали мужчину с гранатами
  • 15:58 На протяжении июля в Украине утонули более 200 человек
  • 11:46 Ураган снес часть стены на границе Мексики и США (ВИДЕО)
  • 10:47 Ровно 18 лет назад произошла Скниловская трагедия (ВИДЕО)
  • 18:08 В Харькове арестовали предполагаемого сообщника луцкого террориста
  • 17:27 Поиск полтавского захватчика продолжается безуспешно продолжается
  • 16:19 Мужчину расстреляли в автомобиле под Киевом
  • 15:00 Катастрофа МАУ: расшифровка самописцев подтвердила незаконное вмешательство
  • 14:55 В Одессе произошел разлив топлива из танкера: пятно пошло в сторону пляжей
  • 12:53 В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
  • 12:25 В Греции из-за лесного пожара эвакуированы две деревни
  • 12:07 Психиатр поставила диагноз луцкому террористу: он не больной
  • 12:56 В Нацполиции рассказали, что Луцкий террорист ранее находился под наблюдением правоохранителей
  • 11:48 Ужасная авария на трассе Киев-Чоп: 4 автомобиля, есть жертвы

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив