Умерла известная американская актриса, ей было всего 47

Рояна Блэк умерла от острого миелоидного лейкоза. В марте ей исполнилось 47 лет. "У Рояны была заразительная улыбка и смех, которые могли скрасить даже самые темные дни. Она была прекрасным человеком внутри и снаружи. Она действительно была ангелом на Земле", - написали члены семьи в некрологе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TZN.

После смерти актрисы на сайте GoFundMe появился сбор средств. Доноры внесли почти 54 тысячи долларов.

Рояна Блэк родилась в Нью-Йорке и играла на Бродвее в возрасте 10 лет. В 1980-х она продолжила карьеру в театре и на телевидении, а в 1988-м у нее случился прорыв и она получила титульную роль в ситкоме "Raising Miranda". В 1994 году она окончила престижный Йельский колледж, продолжая развиваться как актриса.

Кроме многих театральных ролей (на Бродвее и в Лос-Анджелесе), она появилась в таких телевизионных постановках, как "Прикосновение ангела", "Шоу Билла Косби" или "Медиум". В последний раз она появилась на маленьком экране в 2018 году в драме "TMI Crossing the Threshold".

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