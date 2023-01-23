Происшествия

РФ поставили ультиматум: стало известно, какая страна выставила требование до 24 февраля

Родион Власов

Бывший народный депутат и сегодняшний политический обозреватель Борислав Береза обратил внимание на то, какое государство внезапно активизировалось против Российской Федерации.

Время чтения: 33 Секунд

Об этой информации сообщил Береза в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

По информации экс-нардепа, именно Латвия решила требовать у посла РФ покинуть свои границы. Срок дали до 24 февраля.

«Посол России должен уехать с территории Латвии до 24 февраля 2023 года. Так же посол Латвии в РФ покинет территорию России до 24 февраля», – процитировал сообщение Министерства Береза.  

К сожалению, пока неизвестно, с чем связано все вышеупомянутое. Некоторые не исключают, что у сторон либо есть определенные договоренности, либо же разведка Запада предоставила определенные данные Латвии, а та, в свою очередь, начала соответствующую подготовку.

Как сообщалось ранее, когда можно будет говорить о конце войны: в разведке назвали даты.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

Военные РФ устроили бунт: СМИ показали, что происходит в Самарской области

Военнослужащие Российской Федерации решились на отказ от преступных приказов диктатора Владимира Путина, и устроили настоящий скандал в одной из воинских частей внутри страны.

Родион Власов

Кремль избрал жесткую тактику по Донбассу: источник раскрыл, что говорят военным перед боем

Стало известно, как в действительности относятся к некоторым военнослужащим в Российской Федерации.

Родион Власов

Паники нет – СМИ намекнули, к чему может готовиться Москва (фото)

Как известно, недавно на территории столицы Российской Федерации разместили специальную военную технику, из-за чего поднялся шум в интернете.

Ирина

Гайдай рассказал о тяжелых боях возле Кременной: линия фронта приближается к городу

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в настоящее время продолжаются тяжелые бои у Кременной Луганской области.

Родион Власов

В Кремле снова вернулись к вопросу применения ядерного оружия: разведка «слила» данные

Британское разведывательное агентство «МИ-6» предоставило данные разведки для Офиса Президента, в которых говорится о тревожной теме.

Родион Власов

Москву начали готовить к обороне: СМИ показали, что ставят на крыши зданий (видео)

На территории Российской Федерации снова отличились достаточно странным поведением, которое зафиксировали в ряде средств массовой информации.

Recent Post

Top Category