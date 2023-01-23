РФ поставили ультиматум: стало известно, какая страна выставила требование до 24 февраля

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Об этой информации сообщил Береза в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

По информации экс-нардепа, именно Латвия решила требовать у посла РФ покинуть свои границы. Срок дали до 24 февраля.

«Посол России должен уехать с территории Латвии до 24 февраля 2023 года. Так же посол Латвии в РФ покинет территорию России до 24 февраля», – процитировал сообщение Министерства Береза.

К сожалению, пока неизвестно, с чем связано все вышеупомянутое. Некоторые не исключают, что у сторон либо есть определенные договоренности, либо же разведка Запада предоставила определенные данные Латвии, а та, в свою очередь, начала соответствующую подготовку.

Как сообщалось ранее, когда можно будет говорить о конце войны: в разведке назвали даты.