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Когда можно будет говорить о конце войны: в разведке назвали даты

Родион Власов

Один из представителей Главного управления разведкой Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий предупредил, что развязка военных действий может наступить спустя месяцы, а не годы.

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Об этой информации сообщили представители СМИ латвийского портала Delfi, передает «УРА-Информ».

В самом начале он отметил, что военные Российской Федерации намерены удерживать Сватово, а также Кременную на территории Луганского региона. Кроме того, их следующей целью будет еще и захват Купянска в Харьковской области.

Наступление же войск РФ с северных границ на Киевскую и другие области, по мнению Скибицкого, является маловероятным.

«О конце войны можно будет начать беседовать после того, как пройдут ключевые события в весенний период, а также в начале летнего времени», – заключил Скибицкий.

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