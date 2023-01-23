Политика

У ВСУ новые успехи на фронте: Силы обороны раскрыли, чего удалось достичь на южном фронте

Родион Власов

Глава объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин развенчал один из печальных слухов насчет отступления Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что несколько дней подряд в обществе «подогревался» слух о том, будто бы ВСУ понемногу отходят со своих позиций на одном из участков южного фронта. Однако, по словам Ерина, реальная ситуация сильно отличается от того, что обсуждается в СМИ и среди людей.

«Не было никаких масштабных наступлений в Запорожской области. Однако, действительно, ВС РФ наступают в регулярном порядке с помощью малых групп, состоящих из 10 человек. Происходит это только на некоторых направлениях, а успех был лишь частичный. Но в данный момент ВСУ сумели отбросить врага на те позиции, которые сохранялись прежде», – заявил Ерин.

Напомним, Путину поставили ультиматум по Украине: инсайдер раскрыл, о чем говорили на Совбезе.

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