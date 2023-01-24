Здоровье

Утренний напиток для похудения и здоровья: врачи сказали, что нужно обязательно добавить в рацион

Родион Власов

Немало людей задавались вопросом о том, каким же может быть идеальный завтрак, и что в него должно входить, но сегодня врачи достаточно близко подошли к ответу на данный вопрос.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Что нужно для напитка?

В горячую воду необходимо класть дольку лимона и добавлять молотую корицу. Затем нужно дать настояться и одновременно немного остыть воде. Когда вода немного остыла, добавить ложку меда и в итоге можно употреблять.

Особенности употребления

Этот напиток рекомендуется пить утром натощак. Он бодрит, очищает организм и укрепляет иммунитет. Эффект заметен уже после недели регулярного применения. Кроме того, рекомендуется использовать очищенную воду, чтобы избежать попадания в организм токсинов.

Предостережения

Врачи рекомендуют изначально посоветоваться со своим лечащим врачом, чтобы избежать возможных аллергических реакций или ухудшения самочувствия, так как у некоторых людей есть индивидуальная непереносимость лимона или корицы.

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