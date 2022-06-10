Происшествия

В РФ назвали новую дату захвата Северодонецка

Уже в третий раз переносят эту дату.

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Российская армия уже в третий раз меняет дату полного захвата Северодонецка. Об этом сообщил лава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что на этот раз российской армии поставили задачу взять город до 22 июня. Первая дата была первое июня, вторая десятое, а теперь есть третья. Противник никак не может выполнить свои задачи, поэтому все врем переносит дату ее выполнения, пишет УРА-Информ.

“Продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке. Изматываем врага. Сегодня 10 июня — россияне в очередной раз облажались, областной центр — украинский. Трасса «Лисичанск-Бахмут» — наша. Следующая дата позора рашистов — 22 июня”, – заявил Сергей Гайдай.

Он также добавил, что на данный момент под плотными обстрелами армии РФ находится вся свободная территория Луганской области. При этом окружение украинским войскам в Луганской области не грозит.

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