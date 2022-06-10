Происшествия

Истребитель врезался в многоквартирный дом в Китае: погиб местный житель (ВИДЕО)

Нетипичная катастрофа произошла в Китае.

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Истребитель J-7 Народно-освободительной армии Китая (ALW) врезался в жилой дом в провинции Хубэй в Центральном Китае. Пилот катапультировался, но один мирный житель погиб на земле, двое других получили ранения, сообщают государственные СМИ.

Катастрофа произошла недалеко от аэропорта города Лаохэкоу в провинции Хубэй. По данным государственного телевидения CCTV, самолет упал во время тренировочного полета. Двое пострадавших мирных жителей и пилот с легкими травмами доставлены в больницу, пишет УРА-Информ.

На размещенных в Интернете записях видно возгорание нескольких домов и обломки здания, на которое рухнул истребитель. Ведется расследование для выяснения причин аварии, сообщают китайские СМИ.

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