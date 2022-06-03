Стало известно, где сейчас продолжаются бои в Северодонецке

Сейчас бои продолжаются в центральной части города.

Время чтения: 38 Секунд

На данный момент ситуация в Северодонецке тяжелая. Бои продолжаются в центральной части города.

На своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на Северодонецком направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск, пишет УРА-Информ.

“Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары неподалеку Мирной Долины. Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции. В центральной части Северодонецка продолжаются бои”, – говорится в сообщении.

Отметим, что украинским военным удается проводить успешные локальные операции в городе. Отмечалось, что ВСУ удалось поймать в ловушку противника в этом направлении.

Несмотря на это, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича ВСУ, скорее всего, не смогут отбить Северодонецк.