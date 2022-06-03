Американские инструкторы уже обучают украинцев: речь идет о системе HIMRAS

Уже за несколько недель оружие может оказаться на поле боя.

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Американские инструкторы обучают украинцев работе с ракетно-артиллерийской системой HIMARS в одной из европейских стран, сообщили в четверг телеканалы ABC и CBS со ссылкой на представителей Пентагона. Укороченный курс должен длиться около трех недель.

Как сообщает телеканал ABC, украинцев обучают американские инструкторы на территории одной из европейских стран. В среду Пентагон сообщил, что четыре пусковые установки HIMARS ранее были перевезены в Европу для скорейшего начала тренировок, пишет УРА-Информ.

Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль признал, что трехнедельный курс будет короче обычного. Однако он добавил, что украинцы до сих пор проявляли «замечательную изобретательность» и смогли быстро освоить работу западных систем.

Дополнительная неделя запланирована на обучение обслуживанию системы, которая должна помочь Украине в борьбе за Донбасс, где доминирует артиллерия.

Вашингтон дал понять, что четыре отправленные ракетные установки были первым траншем для ознакомления украинцев с системой, и что со временем в Украину будут доставлены новые партии.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Великобритании подтвердил поставку Украине РСЗО М270.