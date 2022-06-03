ВСУ, скорее всего, не смогут отбить Северодонецк – Арестович

Несмотря на успешность операции, цель не в этом.

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Украинским военным, скорее всего, не удастся вернуть под полный контроль Севередонецк в ближайшее время. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live Аресвтоич заявил, что даже несмотря на тот успех, которого украинские военные добились за последнее время в городе, нанеся оккупантам встречный удар, рассчитывать на быструю оккупацию всего города не стоит, пишет УРА-Информ.

“Оккупанты уже успели заявить, что Северодонецк взят, пал и тд. Сегодня с утра ВСУ нанесли встречный удар. Сейчас идут бои, мы отбили несколько улиц, контратакуем, взяли пленных. Причём наступление ведётся так, что российские войска несут большие потери. Простыми словами дали им втянуться в Северодонецк, в ловушку такую. Сделали ловушечку и влупили. Но это не значит, что мы отобьём Северодонецк. Скорее всего не отобьём”, – сказал он.

Арестович также добавил, что это был не последний тактических ход ВСУ, но о нем сейчас нельзя говорит.

Ранее ВСУ рассказали, какую тактику выбрали оккупанты на Северодонецком направлении.