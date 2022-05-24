Происшествия

Украинский генерал рассказал, почему ВСУ так трудно освобождать оккупированные территории

Все из-за того, что противник начал применять новую тактику.

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Украинская армия может освободить Херсонскую область. Такое заявление сделал генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева в начале полномасштабной военной агрессии РФ.

Он отметил, что ВСУ сейчас трудно освобождать захваченные территории, так как было упущено тактическое время, что позволило врагу зайти туда и обосноваться, пишет УРА-Информ со ссылкой на “Никвести“.

“Когда они наступали с колес, тогда проще было сопротивляться, воевать, а когда они уже начинают оборудовать позиции, это уже называется позиционная оборона. Для того, чтобы нам выбить врага, — об этом говорят все книжки, все истории боев, — надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество, — говорит Марченко. 

Также он добавил, что сначала противник атаковал по дорогам и ВСУ их легко уничтожали, но теперь оккупанты заходят в села, украинская армия не стреляет по мирным жителям.

Ранее мы сообщали, что угроза со стороны Беларуси реальна.

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