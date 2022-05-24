Pfizer и Sanofi больше не будут поставлять вакцины в РФ: Береза сказал, что произошло

Бывший народный депутат и нынешний политический обозреватель Борислав Береза сообщил, что отныне народ РФ не может закупать качественные лекарства, защищающие от коронавируса. Была названа официальная версия подобного решения со стороны Запада.

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Об этой информации сообщил Береза в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Пфайзер и Санофи решили отказаться от поставок вакцин на территорию Российской Федерации. Официальная версия такова: государственная заказчики не смогли закупить препарат от пневмококка, а также комбинированную вакцину. Причиной этому является то, что компании из-за рубежа вместе с российскими партнерами отказались от аукционов», – сказано в сообщении.

По информации Березы, поставки попросту стали невыгодны из-за колебаний валюты, а также подорожания логистических услуг.

«В действительности же причина известна – это вторжение на территорию Украины. Из-за этого в РФ много чего перестали поставлять. Однако у русских еще есть в запасе мох с подорожником. Пускай лечатся ими», – заключил экс-нардеп.

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