Pfizer и Sanofi больше не будут поставлять вакцины в РФ: Береза сказал, что произошло

Бывший народный депутат и нынешний политический обозреватель Борислав Береза сообщил, что отныне народ РФ не может закупать качественные лекарства, защищающие от коронавируса. Была названа официальная версия подобного решения со стороны Запада.
Об этой информации сообщил Береза в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».
«Пфайзер и Санофи решили отказаться от поставок вакцин на территорию Российской Федерации. Официальная версия такова: государственная заказчики не смогли закупить препарат от пневмококка, а также комбинированную вакцину. Причиной этому является то, что компании из-за рубежа вместе с российскими партнерами отказались от аукционов», – сказано в сообщении.
По информации Березы, поставки попросту стали невыгодны из-за колебаний валюты, а также подорожания логистических услуг.
«В действительности же причина известна – это вторжение на территорию Украины. Из-за этого в РФ много чего перестали поставлять. Однако у русских еще есть в запасе мох с подорожником. Пускай лечатся ими», – заключил экс-нардеп.
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