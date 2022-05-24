Угроза со стороны Беларуси реальна: количество ракетных обстрелов может вырасти

В Западных регионах Украины и центре страны может быть неспокойно.

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С территории Беларуси может увеличиться количество ракетных обстрелов территории Украины. Об этом заявили в генеральном штабе ВСУ.

Там отметили, что агрессор переместил дивизион ОТРК “Искандер-М” в Брестскую область на расстояние до 50 км” от украинской границы. Таким образом, количество ракетных обстрелов в западной и центральной части страны может увеличиться, пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

“Возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории республики Беларусь. Агрессор переместил дивизион ОТРК “Искандер-М” в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины”, – отмечают в Генштабе.

Также в ВСУ отмечают, что на Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью оцепления городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.

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