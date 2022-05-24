Происшествия

В Украине могут разрешить военным командирам расстреливать подчиненных: новые правила войны

За такие изменения могут проголосовать народные депутаты Украины.

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В Украине могут разрешить военным командирам расстреливать своих подчиненных. Такое разрешение могут получить командиры за в случае неподчинения подопечных во время боевой обстановки.

На данный момент устав ВСУ разрешает применение оружия для прекращения уголовного нарушения, если другим способом его прекратить невозможно. Соответствующие приказы командир может отдавать подчиненным, пишет УРА-Информ.

Уголовным нарушением во время военного положения считается: неповиновение, сопротивление или угроза начальнику, применение насилия, дезертирство.

У командиров и сейчас есть право применять оружие против нарушителей устава, однако в действующей редакции закона есть уточнение — “не приводя к смерти военнослужащего”. Из новой версии эту строку хотят убрать.

Отметим, что профильный комитет Верховной рады рекомендовал принять законопроект за основу и в целом. В тоже врем там посоветовали сделать уточнение, чтобы применение оружия командирами на причинение смерти применялось только в том случае, если существует реальная угроза жизни этого командира или его подчиненных.

Ранее мы сообщали, что угроза со стороны Беларуси реальна.

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