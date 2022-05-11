У оккупантов РФ в Украине началась паника: СМИ выяснили, что они увидели в небе

Не так давно волонтеры из сообщества InformNapalm выложили аудио переговоров ВС РФ, которые были в шоке из-за ситуации в небе. Они увидели вполне обычный беспилотник «Байрактар», однако были свои нюансы.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что в аудио представлен российских военный экипаж судна «Раптор», цель которого является уничтожение Байрактара. Однако ВС РФ оказались, как выяснилось, бессильны против турецкой разработки.

По разговорам слышно, что Байрактар не просто порядком надоел российской армии, но еще и несет ей реальную угрозу. Более того, мужчина в аудио явно говорил в истерике, ибо тон был повышен чуть ли не до крика, когда он запрашивал «воздух».

Таким образом, ВС РФ уже сильно демонстрируют панику, когда видят турецкие беспилотники в Украине. При этом еще и известно, что Байрактары уничтожили немало техники и живой силы противника.

Напомним, источник сказал, когда переговоры Украины и РФ принесут какой-то результат: названа точная дата.