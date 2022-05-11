Политика

Источник сказал, когда переговоры Украины и РФ принесут какой-то результат: названа точная дата

Как известно, переговорная площадка Украинского государства и Российской Федерации не приносит значимых результатов. К сожалению, воздушные тревоги в городах, а также бои на передовых позициях не утихают. Тем не менее, инсайдер из Офиса Президента сказал, когда могут начаться изменения.

Время чтения: 39 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник утверждает, что переговорный процесс Москвы и Киева не приобретет никаких результатов до выборов в Соединенных Штатах, а именно 8 ноября. Полагаем, что кризис в Украине будет нарастать ежедневно. В этом есть выгода политиков Запада», – сообщил в начале источник.

Затем инсайдер сказал, что благодаря вышеупомянутому Демократическая партия Америки будет способна удержать Конгресс. Сюда же следует добавить и потенциальную российскую угрозу Вашингтону наряду с возрождением СССР 2.0.

«Если в данный момент политики спустят напряжение в кризисе Украины, то это поспособствует запуску акцентов на внутренние проблемы в США, которые только увеличиваются. В целом, для украинцев это означает одно – жить станет куда сложнее», – заключил на негативной ноте источник.

Напомним, стало известно, кого РФ поставила управлять Запорожской областью: ВСУ показали фото предателя.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Путин чувствует себя плохо и готовит преемника – Бурлаков раскрыл, что происходит в РФ

Украинский телеведущий и по совместительству журналист Алексей Бурлаков подтвердил распространенные слухи, касающиеся того, что глава РФ Владимир Путин готовит на свое место преемника. Есть даже соответствующие кандидатуры на данный пост.

Власти США ответили Путину на причину вторжения РФ в Украину: Псаки сделала мощное заявление

Официальный представитель Госдепартамента Америки Джен Псаки ясно дала понять Кремлю, что его месседжи, касающиеся оправдания вооруженной агрессии против Украинского государства являются ложными и даже банально глупыми.

У меня плохие новости для Кремля – Береза сообщил, о чем недавно высказался Си Цзиньпинь

Бывший народный депутат Борислав Береза рассказал, как лидер Китая Си Цзиньпин высказался об Украинском государстве. По словам Березы, политик подчеркнул, что он уважает территориальную целостность Украины и другие важные аспекты.

Губернаторы РФ начали один за одним уходить в отставку: ВСУ сказали, что происходит

По необъяснимым причинам видные политические деятели определенных регионов Российской Федерации складывают свои полномочия. Некоторые даже отказываются принимать участие в грядущих выборах.

Война в Тайване: американская разведка рассказал о роли Украины

Китай уже долгое время показывает свои силы в регионе.

В России бунт губернаторов: они массово начали уходить в отставку

Похоже, что не все так хорошо, как предполагалось ранее.