Как известно, переговорная площадка Украинского государства и Российской Федерации не приносит значимых результатов. К сожалению, воздушные тревоги в городах, а также бои на передовых позициях не утихают. Тем не менее, инсайдер из Офиса Президента сказал, когда могут начаться изменения.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник утверждает, что переговорный процесс Москвы и Киева не приобретет никаких результатов до выборов в Соединенных Штатах, а именно 8 ноября. Полагаем, что кризис в Украине будет нарастать ежедневно. В этом есть выгода политиков Запада», – сообщил в начале источник.

Затем инсайдер сказал, что благодаря вышеупомянутому Демократическая партия Америки будет способна удержать Конгресс. Сюда же следует добавить и потенциальную российскую угрозу Вашингтону наряду с возрождением СССР 2.0.

«Если в данный момент политики спустят напряжение в кризисе Украины, то это поспособствует запуску акцентов на внутренние проблемы в США, которые только увеличиваются. В целом, для украинцев это означает одно – жить станет куда сложнее», – заключил на негативной ноте источник.

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