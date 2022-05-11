Ученые нашли «дорогу к Атлантиде» на дне Тихого океана: эксперты сообщили об удивительном открытии

Представители научного мира, исследовавшие воды Тихого океана обнаружили удивительную, казалось бы, на первый взгляд постройку, которую прозвали «дорогой к Атлантиде». Проведя анализ, они пришли к соответствующим выводам.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, где сослались на ученых Запада, передает «УРА-Информ».

В самом начале эксперты запустили под воду исследовательское судно «Наутилус». Спустя какое-то время ими было обнаружено своего рода «строение», которое вызвало массу вопросов. На первый взгляд кажется, будто бы какие-то древние цивилизации давно построили своего рода «дорогу» на дне океана.

Однако научное объяснение было найдено. В действительности, научное сообщество столкнулось со своеобразным образованием, которое создало многократное нагревание и охлаждение породы со временем. Однако это было тогда, когда в данном регионе случались новые извержения вулканов.

Напомним, Вселенная скоро может начать «сжиматься»: ученые сделали тревожный прогноз на будущее.