Киев

Кличко сделал тревожное заявление насчет безопасности в Киеве: мэр сказал, чего не может гарантировать

Городской глава столицы Украины Виталий Кличко сообщил о том, что гарантий безопасности не может предоставить тем, кто находится в «сердце» страны. Так же он предупредил киевлян и тех, кто хочет вернуться в столицу о некоторых нюансах.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Мы не в праве запрещать киевлянам возвращаться в город. Однако мы не можем гарантировать того, что город останется в безопасности. Мы не можем гарантировать того, что ракеты оккупантов не ударят по любому дому», – сказал Кличко.

Затем было подмечено, что в городе действует немало блокпостов, а перемещение по городу решили ограничить. По этой причине далеко не в полной мере работает транспорт общественного назначения, а выезды со стороны Минского массива и Оболони в сторону Пущи-Водицы и вовсе закрыты.

Напомним, стало известно, кого РФ поставила управлять Запорожской областью: ВСУ показали фото предателя.

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