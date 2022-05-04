У ВСУ появилось новое достижение на Донбассе: «Штирлиц» сказал, чего удалось добиться

Полковник Вооруженных силы Украинского государства и по совместительству блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» сообщил о том, что военные сумели продемонстрировать мастерство и сноровку во время выполнения боевых задач против российских оккупантов.

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Об этой информации сообщил Штефан в своем телеграм-канале, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что в начале военнослужащий начал с Донецкого и Луганского направлений. По его словам, ВСУ в тамошнем направлении продолжают держать оборону и даже укрепляться. Так, например, на протяжении всего 3 мая ВСУ успешно отбили целых 12 атак российского агрессора.

«Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины поспособствовали потерям среди российских оккупантов. В частности, защитниками Украины было уничтожено 6 танков, а также 5 артиллерийских систем. Еще были уничтожены 15 единиц БТРов и 9 авто врага», – сообщил «Штирлиц».

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