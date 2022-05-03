Будем бить врага! – Порошенко раскрыл, какой груз доставляет на фронт

Бывший украинский лидер Петр Порошенко в очередной раз затронул тему войны, которая стала острой для каждого жителя страны. Он уверяет людей в том, что делает для фронта немало, и даже сказал, что именно он привозит для ВСУ.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале пятый президент страны отметил, что десантные войска начали ездить на новых пикапах. По его словам, военнослужащие дают им большую оценку. Кроме того, Порошенко сообщил о том, что военнослужащие в данный момент обороняют страну на Востоке, где, как известно, находятся самые горячие точки.

«Сегодня 12 пикапов, которые купил Фонд Порошенко и «Справа громад», уже прибыли в места назначения для наших воинов. Мы не ездим к нашим военным с пустыми руками. По этой причине пикапы загружены медсредствами, бронежилетами, шлемами, радиостанциями, бензопилами, турникетами и многим другим. Будем бить врага! Верим в ВСУ и нашу победу!», – заключил экс-президент.

Напомним, стало известно, когда Евросоюз может ввести шестой пакет санкций против России.