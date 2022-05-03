Германия готовит жесткий удар по Кремлю: стало известно, что случилось впервые за 47 лет

Стало известно, что ФРГ готовит не самую радостную перспективу для агрессоров из Кремля. Так, Германия впервые за 47 лет внесет поправки в закон «Об энергобезопасности», а также устроит полную конфискацию таких акционерных сообществ как «Газпрома» и «Роснефти».

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Нефтегазовый шантаж московского Кремля показал, что каждая попытка переделать топливный рынок США или же заставить Европейский Совет выполнять то, чего нужно России, может сыграть не в пользу РФ, а наоборот, «обнулит» самого шантажиста и перекроит путь в ЕС.

Отныне власть Германии, которая ранее не могла дать отпор России, теперь меняет напрочь законы в сфере энергетики. Более того, администрация предприятий любыми способами пытается избегать всяких контактов с немецкими властями, тем самым вынуждая Берлин идти на крайние меры.

Некоторое время назад при этом Германия уже предупреждала Россию, что намерена снова повторить трюк Кремля с национализацией имущества зарубежных компаний, которые все еще остались в стране.

Пока кремль решал, с чего же лучше начать, с заведений быстрого питания или импортных магазинов одежды и обуви, столица Германии уже «обнулила» все шансы Путина провоцировать и шантажировать целую Европу газом и нефтью.

Напомним, российскую армию снова разгромили: украинская контратака приносит новые успехи.