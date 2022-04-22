Происшествия

В польском Вроцлаве изнасиловали молодую украинку, которая бежал от войны

Ужасный случай произошел в польском городе.

Время чтения: 44 Секунд

Появилась информация об изнасиловании молодой украинки во Вроцлаве. По данным сайта Tu Wrocław, изнасилована девочка-подросток из Украины. Преступником оказалась почти 60-летний сожитель ее матери.

Изнасилование произошло 19 апреля в квартире матери подростка. Об этом сообщает Вроцлавская окружная прокуратура. По ее просьбе суд принял решение арестовать мужчину, пишет УРА-Информ.

– Николай В. силой и обманом довел Анну Б. – гражданку Украины – до полового акта и подчинил потерпевшей другому половому акту, воспользовавшись ее доверчивостью, отсутствием жизненного и сексуального опыта, физическим преимуществом и опьянение потерпевшей, вызванное употреблением подозреваемым алкоголя, – говорит Малгожата Дзевоньска, пресс-секретарь окружной прокуратуры во Вроцлаве.

Девушка получила травмы в результате изнасилования. Потерпевшая и ее мать были допрошены. Николай В. услышал обвинения и также был допрошен. Мужчину арестуют на три месяца. Ему грозит наказание от 6 месяцев до 12 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что украинские власти назвали возможную дату вступления страны в Евросоюз.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Генштабе ВСУ назвали потери оккупантов за последние дни на Донбассе

Украинские военные уничтожили больше количество оккупантов.

На Западе Украины оккупанты могут массово обстреливать железнодорожную инфраструктуру

Такое сообщает Центр противодействия дезинформации.

Арестович рассказал о ситуации на фронте и о новых самолетах для Украины

Свежее выступление советника главы Офиса президента Украины.

В оккупированном Бердянске россияне назначили на важную “должность ” дворника, который разговаривает с камнями

Все более странные лица принимают решение сотрудничать с россиянами.

На стороне рф в Украине воюет до 20 000 наемников из группы Вагнера или Ближнего Востока

Точная цифра неизвестна.

россия фактически проиграла битву за Харьков – Синегубов

глава Харьковской ОВА рассказал о ситуации в регионе.