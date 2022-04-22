В польском Вроцлаве изнасиловали молодую украинку, которая бежал от войны

Ужасный случай произошел в польском городе.

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Появилась информация об изнасиловании молодой украинки во Вроцлаве. По данным сайта Tu Wrocław, изнасилована девочка-подросток из Украины. Преступником оказалась почти 60-летний сожитель ее матери.

Изнасилование произошло 19 апреля в квартире матери подростка. Об этом сообщает Вроцлавская окружная прокуратура. По ее просьбе суд принял решение арестовать мужчину, пишет УРА-Информ.

– Николай В. силой и обманом довел Анну Б. – гражданку Украины – до полового акта и подчинил потерпевшей другому половому акту, воспользовавшись ее доверчивостью, отсутствием жизненного и сексуального опыта, физическим преимуществом и опьянение потерпевшей, вызванное употреблением подозреваемым алкоголя, – говорит Малгожата Дзевоньска, пресс-секретарь окружной прокуратуры во Вроцлаве.

Девушка получила травмы в результате изнасилования. Потерпевшая и ее мать были допрошены. Николай В. услышал обвинения и также был допрошен. Мужчину арестуют на три месяца. Ему грозит наказание от 6 месяцев до 12 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что украинские власти назвали возможную дату вступления страны в Евросоюз.