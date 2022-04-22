Макрон заявил, что Франция передаст Украине тяжелую артиллерию

Стал изустно, что именно получит Украина.

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Франция предоставит Украине батарею самоходных гаубиц Caesar, заявил президент Эммануэль Макрон в пятницу в интервью газете Ouest-France. В Елисейском дворце сообщили, что поставки уже начались, но отказались назвать количество оружия, предназначенных для Киева.

«Цезарь» — 155-мм гаубица, способная развивать скорость до 50 км в час на любой местности и очень точно поражать цель даже на расстоянии 40 км; он стоит на вооружении французской артиллерии с 2008 года, пишет УРА-Информ.

Макрон напомнил в интервью, что Франция уже поставляет Украине различные виды вооружений, в том числе противотанковые управляемые ракеты «Милан» второго поколения и другую военную технику.

Оружие Caesar, которое будет доставлено в Украину, поступает из резервов французской армии и производится государственной оружейной компанией Nexter.

Со ссылкой на источники “Ouest-France” сообщает, что в Украину отправятся 12 “Цезарей” с французской артиллерийской техники. В Елисейском дворце цифры не подтверждают, но сообщают, что в начале мая орудия будут полностью готовы к работе, а в субботу во Францию ​​прибудут около 40 украинских военнослужащих для обучения работе с ними.

В марте Макрон заявил, что Франция предоставит Украине оборонительное вооружение, но не самолеты или танки. «Предоставление самолетов или танков — это предел, который нельзя превышать, чтобы не стать участником войны», — оценил он.

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