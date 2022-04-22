Шах и мат для рф: Финляндия уже осенью этого года может вступить в НАТО

Еще один болезненный удар для Кремля

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По сценарию, представленному председателем финской правоцентристской Национальной коалиционной партии Петтери Орпо, Финляндия может присоединиться к Североатлантическому союзу уже осенью этого года.

Орпо находится в Вашингтоне для встреч с официальными лицами Конгресса и политиками. Орпо сказал, что он услышал сильную поддержку со стороны официальных лиц США в отношении вступления Финляндии в НАТО, пишет УРА-Информ.

По его словам, в мае финский парламент проголосует за вступление в НАТО. Затем, в июне, Финляндия официально представит свою кандидатуру на саммите НАТО в Мадриде. Орпо надеется, что Альянс также официально пригласит Финляндию присоединиться, что ускорит процесс. На этом этапе законодатели всех 30 членов должны дать согласие на прием Финляндии в политический и военный клуб.

Орпо сказал, что ожидает от россии ответных действий, возможно, кибератакам, хотя прямая военная конфронтация маловероятна. Тем не менее, по его словам, Москва “что-то сделает”.

Напомним, что рф называла одной из причин наступления на Украину возможный вступление Украины в НАТО, Москва не хотела иметь на своей границе представителя Альянса. Но теперь скорее всего получит его.

Ранее украинские власти назвали возможную дату вступления страны в Евросоюз.