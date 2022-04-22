Украинские власти назвали возможную дату вступления страны в Евросоюз

Речь идет о 2024 году.

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После вторжения россии в Украину 24 февраля процесс вхождения страны в Евросоюз усилился. Страна после героической борьбы с оккупантами получила поддержку от европейского общества.

Украина заполнила и отправила Еврокомиссии первую часть анкеты, которую передал Евросоюз ля того, чтобы получить статут кандидата в члены ЕС. Теперь же украинские власти официально назвали дату, на которую официальный Киев ориентируется при возможном вступлении в члены ЕС, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко рассказала о каких сроках может иди речь в данном вопросе. Она отметила, что уже летом Украина хочет получить статус-кандидата, а в 2024 году стать полноценным членом ЕС.

“Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Такими же стремительными темпами мы выполним все требования Украины как будущего члена ЕС. Это наш путь подлинной демократии и свободы”, – заявила она.

Ранее мы сообщали, что россия закрывает консульства Литвы, Латвии и Эстонии на своей территории.