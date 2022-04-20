Политика

ВСУ ждут мощные бои не только на Донбассе – Подоляк

Советник главы Офиса президента рассказал о ситуации на фронте.

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Украинскую армию ожидают мощные бои не только на Донбассе. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью “НВ” он рассказал, что бои ожидаются также и на харьковском направлении. Хотя, по его словам, главной задачей для оккупантов является Донецкая и Луганская область, пишет УРА-Информ.

“Мне вообще очень интересно на них смотреть: это люди, которые врут, придумывают, у них уже вторая фаза. До этого они говорили, что возьмут Украину через три, а максимум – через пять дней. Но, к сожалению, у нас будут еще очень мощные боевые столкновения на востоке страны, не только на Донбассе, но и в Харькове, и на харьковском направлении”, – добавил Подоляк.

Раньше украинские и мировые эксперты заявляли, что россия готовится к второй фазе войны – к масштабному наступлению на Донбассе. В Украине заявили о том, что новая фаза уже началась.

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