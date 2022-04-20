Происшествия

В оккупированном Бердянске россияне назначили на важную “должность ” дворника, который разговаривает с камнями

Все более странные лица принимают решение сотрудничать с россиянами.

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В городе Бердянск, Запорожская область, который оккупирован россией, один из местных дворников пошел на сотрудничество с российскими захватчиками. Благодаря этом уон получил “должность заместителя” так называемого оккупационного “мэра”.

Так называемый “мэр” курортного города Александр Сауленко назначил своим заместителем гражданина Украины Самойленко Никиту Ивановича, уроженца Бердянска, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной военной администрации.

«До “назначения” работал дворником на коммунальном предприятии “БердянскЭкоТранс”. Себя позиционирует как творческую личность, утверждает, что видит узоры во сне и разговаривает с камнями», — указывает ОВА.

Отмечается, что этот человек сразу после оккупации добровольно перешел на сторону российских войск и согласился на сотрудничество с ними. Интересно, что бывший дворник теперь будет “отвечать” в городе за вопросы архитектуры.

На данный момент Сауленко занимается подготовкой памятных мест города к празднованию дня победы 9 мая — украшает клумбы и красит бордюры.

Ранее мы сообщали, что на стороне рф в Украине воюет до 20 000 наемников из группы Вагнера или Ближнего Востока.

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