Оккупанты готовятся бросать 3-тонные бомбы на Азовсталь

Россияне хотят уничтожить всех защитников Мариуполя и местных жителей.

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Российская армия готовится к новой фазе войне в Мариуполе. Россиянам на протяжении двух месяцев не удается полностью занять Мариуполь поэтому они готовятся пойти на новые шаги.

Сотрудники СБУ перехватили очередной разговор оккупантов. Согласно ним, оккупанты готовятся бросать 3-тонные бомбы на завод “Азовсталь”, где держат оборону защитники Мариуполя и скрываются гражданские, пишет УРА-Информ.

Об этом говорится в перехваченном СБУ диалоге оккупанта с супругой.

“Ждем здесь “сюрпризы” от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравняют все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет”, – рассказывает он своей жене.

На вопрос о судьбе мирного населения отвечает: “Все уехали. Все, кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные…”.

Ранее мы сообщали, что западные поставки оружия имеют решающее значение для самообороны Украины.