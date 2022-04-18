Появились первые фотографии крейсера Москва после атаки украинскими ракетами (ФОТО)

Похоже появились первые реальные кадры.

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Пару дней назад украинская армия усилиями противокорабельного украинского комплекса “Нептун” потопила российский флагман Черноморского флота Крейсер Москва. Спустя более чем сутки российское Министерство обороны официально подтвердило тот факт, что крейсер утонул.

Однако несмотря на заявления украинской и российской стороны, а также подтверждения со стороны Пентагона по состоянию на 17 апреля не было опубликовано ни одного фото или видео подтверждения данной ситуации. Ни того, что крейсер подбили или, что он тонет, пишет УРА-Информ.

В тоже время вчера вечером в твиттере появились следующие кадры. Вероятно, это первые опубликованные кадры российского крейсера Москва, сделанные сразу после атаки украинских ракет.

Фото опубликовали исследователи OSINTtechnical, занимающиеся расследованиями по открытым данным. Ждем еще официальных подтверждений. На данный момент достоверность этих кадров не подтверждена, хотя источник заслуживает доверия.

Ранее мы сообщали, что затонувший крейсер Москва — вторая ключевая потеря ВМФ россии.