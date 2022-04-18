Происшествия

Появились первые фотографии крейсера Москва после атаки украинскими ракетами (ФОТО)

Похоже появились первые реальные кадры.

Время чтения: 40 Секунд

Пару дней назад украинская армия усилиями противокорабельного украинского комплекса “Нептун” потопила российский флагман Черноморского флота Крейсер Москва. Спустя более чем сутки российское Министерство обороны официально подтвердило тот факт, что крейсер утонул.

Однако несмотря на заявления украинской и российской стороны, а также подтверждения со стороны Пентагона по состоянию на 17 апреля не было опубликовано ни одного фото или видео подтверждения данной ситуации. Ни того, что крейсер подбили или, что он тонет, пишет УРА-Информ.

В тоже время вчера вечером в твиттере появились следующие кадры. Вероятно, это первые опубликованные кадры российского крейсера Москва, сделанные сразу после атаки украинских ракет.

Фото опубликовали исследователи OSINTtechnical, занимающиеся расследованиями по открытым данным. Ждем еще официальных подтверждений. На данный момент достоверность этих кадров не подтверждена, хотя источник заслуживает доверия.

Ранее мы сообщали, что затонувший крейсер Москва — вторая ключевая потеря ВМФ россии.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
100 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Обстрелы во Львове: есть погибшие

Появилась нова информация об обстрелах.

Россияне зашли в Кременную: идут уличные бои

Ситуация в Луганской области ухудшается с каждым днем.

Во Львове слышны взрывы: сообщается минимум о четырех ракетах

Утро 18 апреля началось нехорошо для жителей Львова.

Потеря Москвы будет иметь последствия для боевых возможностей россии – Пентагон

Джон Кирби рассказал о ситуации в Черном море.

Затонувший крейсер Москва — вторая ключевая потеря ВМФ россии

Новые данные от британской разведки.

В Белгороде новые взрывы: местные жители опубликовали видео

Белгородцы сообщают, что в небе прогремели 2 хлопка