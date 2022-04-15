Затонувший крейсер Москва — вторая ключевая потеря ВМФ россии

Новые данные от британской разведки.

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Затонувший крейсер «Москва» — это уже вторая ключевая потеря ВМФ России в войне с Украиной, которая, вероятно, побудит Россию пересмотреть свою военно-морскую позицию в Черном море, сообщило в пятницу утром министерство обороны Великобритании.

«Россия признала, что крейсер класса Слава Москва затонул. Являясь флагманом Черноморского флота России, «Москва» играла ключевую роль как в качестве командного пункта, так и в качестве узла противовоздушной обороны. Этот корабль советской эпохи был одним из трех кораблей – класса Слава ВМФ России. Введенный в строй в 1979 году, «Москва» прошел капитальный ремонт, направленный на повышение его боевых возможностей, и вернулся в строй только в 2021 году», – пишет УРА-Информ со ссылкой на Daily Intelligence Update.

«Этот инцидент означает, что Россия понесла потери на двух ключевых военно-морских объектах с момента вторжения в Украину — первым был российский десантный корабль класса «Аллигатор» «Саратов», который был поврежден 24 марта. Оба события, вероятно, побудят Россию пересмотреть свою политику военно-морского положения в Черном море», — добавляет ведомство.

Вчера в рф официально признали, что Москва затонула.