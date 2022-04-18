Происшествия

Во Львове слышны взрывы: сообщается минимум о четырех ракетах

Утро 18 апреля началось нехорошо для жителей Львова.

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Утро 18 апреля для Львова началось с сирен. Воздушная тревога началась в 07:45. А спустя некоторое время местные жители начали сообщать о взрывах в городе.

После этого информацию о взрывах подтвердили местные власти. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о 5 прицельных ракетных ударах по городу. В тоже время глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал о четырех ракетных ударах, пишет УРА-Информ.

“5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем”, – написал Садовый.

По предварительной информации, произошло четыре ракетных удара. Оставайтесь в укрытиях”, – написал Козицкий. При этом на данный момент воздушная тревога в городе еще не снята.

“Сразу пять мощных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре старинного европейского Львова. Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично на весь мир заявляя о своем “праве”… убивать украинцев”, – написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк по поводу ракетным ударам по Львову.

Ранее появились первые фотографии крейсера Москва после атаки украинскими ракетами.

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