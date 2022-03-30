Оккупанты нанесли три удары по Хмельницкой области

рф продолжает ракетами обстреливать украинскую территорию.

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Оккупанты продолжают обстреливать практически все областные центры Украины. Ночью 30 марта россия нанесли три ракетных удара по Хмельницкой области.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий рассказал, что ночью россияне нанесли три удара по промышленным объектам области. Пожары на данный момент локализированы силами ГСЧС. Также сейчас проверяется информация по поводу потерпевших, пишет УРА-Информ.

Ночью обстреливали также и Херсонскую область. Взрывы и обстрелы были в разных районах области. Больше всего пострадали Бериславский и Каховский районы. Местные сообщают об уничтоженной инфраструктуре и разрушенных домах. Число погибших и раненых уточняется.

Чернигов ночью попал под сильные артиллерийские обстрелы. Данные о жертвах и разрушениях уточняются.

Харьков обстреливали из оружия дальнего действия. В области продолжаются бои в Изюмском направлении. Также тяжелая ситуация в Мариуполе, Луганской и Донецкой областях.

В Киевской области продолжаются бои, несмотря на заявления москвы, что российская армия покинет это направление.

Ранее мы сообщали, что оккупанты выводят часть войск из Киевской и Черниговской областей.