У Путина два варианта, все станет известно в середине апреля – Грозев

Расследователь Bellingcat высказал свое мнение о ситуации.

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Расследователь из Bellingcat Христо Грозев поделился своим мнением о том действительно ли рф выведет свои войска из Киевской области, пишет УРА-Информ.

“Отступление на время оно точно есть. Вопрос в том, на время ли это или, чтобы вернуться через месяц. Передышка будет, она связана с полным истощением ресурсов и логистических и моральных, с огромным дезертирством, который есть в российской армии. Мы это предусматривали, еще когда говорили две недели назад, оно так и случилось.

Сейчас вопрос, что будет в середине апреля. И это будет зависеть от того, какая будет внутриполитическая, внутрисоциальная в россии на какой-то пробный компромисс, который Кремль попробует продать, например, они фокусируются только на завладении южного коридора до Крыма и этих двух “республик”. Они попробуют, доведет ли это до социального стресса, возможно доведет. Люди будут спрашивать, ведь им обещали совершенно другое – денацификация, одна страна, а сейчас другое и за это заплатили 15 000 сыновей. Возможно будет проба этого продать, потому что для Кремля непонятно как взять Киев вообще.

Однако если окажется, что этого недостаточно, то вполне возможно, что он (Путин) сделает важную для него мобилизацию и вернется с полумиллионом, чтобы попытаться взять Киев, потому что без полмиллиона новых войск он не сможет взять Киев, – заявил Грозев в эфире Популярной политики.

Ранее мы сообщали, что оккупанты выводят часть войск из Киевской и Черниговской областей.