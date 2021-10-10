Стала известна причина смерти народного депутата Антона Полякова

Народная избранница от фракции «Слуга народа» Галина Янченко девятого октября в субботу сообщила на своей странице в социальной сети что показала токсикология.

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Об этой информации сообщил Censor, передает Ura-inform.

Со слов Янченко, токсикологическая экспертиза указала на то, что летальный исход нардепа наступил в результате реакции алкоголя и метадона.

«В крови у народного депутата был обнаружен алкоголь и метадон. Так же экспертиза показала что смерть Антона Полякова наступила вследствие реакции алкоголя и метадона. Последний является полусинтетическим наркотическим препаратом, который запрещён во всём мире, по причине высокой смертности и наркомании. Приём сочетания алкоголя с метадоном даже в небольших дозах является очень опасным для человека, так как приводит к летальным исходам»,-сообщила Янченко.

Народная избранница от фракции «Слуга Народа» Галина Янченко сослалась на результат полученных токсикологических экспертиз.

Напомним, ранее сообщалось, Виктору Медведчуку выдвинули новое подозрение: Венедиктова пояснила почему он не в СИЗО.