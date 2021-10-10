Неизвестные прорываются ночью в дом Порошенко в Козине (видео)

Такое заявление было сделано народной избранницей от партии «Европейская Солидарность» Ириной Геращенко на свой странице в социальной сети.

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Об этой информации сообщил Censor , передает Ura-inform.

С её слов, набранные ночью в социальных сетях титушки собрались для проведения оплаченных «акций», а затем начали прорываться в частный дом бывшего президента Петра Порошенко в Козине. Так же она сообщила что к данному действию были привлечены несовершеннолетние лица.

Сначала в полночь всё началось с мирной акции в с. Козин, организованной двумя общественными организациями с разными точками зрения на политические события в Украине. Далее обстановка всё более накалялась и титушки начали свой прорыв.

На опубликованном видео видно что на месте происшествия происходят столкновения. Блогером Андреем Луганским в своём телеграмм-канале было написано что титушками применяется газ против ветеранов украинско-российской войны, которые приехали поддержать экс-президента.

Ирина Геращенко сообщила, что представители «Европейской солидарности» уже выступили с обращением к советнику-уполномоченному по правам детей Дарье Герасименко с выдвинутым требованием немедленно приехать на место происшествия. А также привлечь полицию, дабы обезопасить несовершеннолетних лиц от участия в провокациях.

https://www.facebook.com/pogrebiskij/videos/625654401760177/?t=46— ссылка на видео

Напомним, ранее сообщалось, Зеленский отреагировал на упреки и требования США и ЕС в отношении срыва избрания руководителя САП.