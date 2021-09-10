В ОРДЛО под обстрел попала следственная группа СБУ

Все сотрудники СБУ остались живы

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Оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины, работающая возле линии соприкосновения у н.п. Трехизбенка оопала под обстрел пророссийских боевиков. Об том пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«Оперативно-следственная группа СБУ, которая работала у линии соприкосновения в Луганской области, попала под обстрел боевиков „ЛНР“. Сотрудников спецслужбы „накрыло огнем“ во время работы в Трехизбенке. Там офицеры СБУ собирали доказательства, подтверждающие вину наемников в обстрелах мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения», — сказано в сообщении.

Как отмечается, обстрел боевиками велся из крупнокалиберных минометов, которые ранее были запрещены Минскими соглашениями. К счастью, все сотрудники остались живы.

Ранее сообщалось, что из-за обстрелов на оккупированных территориях Украины в Донецкой области компания «Укрзализныця» ограничила движение пригородных поездов в направлении Константиновка — Донецк.