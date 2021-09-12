В «ДНР» власти приняли новый запрет: стало известно, за что жителей ОРДО будут наказывать

Стало известно о том, что на территории оккупированного Донбасса снова отличились странной инициативой. Как оказалось, речь идет о прямой свободе людей, которую, как считают некоторые пользователи соцсетей, уже сепаратисты нарушают.

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Об этой информации сообщил общественный телеграм-канал «Донецк», передает «УРА Информ».

«В ДНР решили запретить родителям оставлять своих детей на попечение родных, а также близких. Как стало известно, такое решение приняли для того, чтобы жители Донбасса не выезжали в массовом порядке на заработки», — сказано в сообщении.

В конце автор поста приложил соответствующее фото документа, а также скриншот из других сообществ. Более того, он дописал, что крепостное право уже близится в ОРДО. Из документа ясно, что за нарушение подобного запрета последуют штрафные санкции от сепаратистских «властей».

Что примечательно, на сей раз буквально все жители «ДНР» и небезразличные пользователи соцсетей остались недовольны подобной инициативой. Некоторые даже начали писать о том, дабы на них уже надели ошейники, и приказывали буквально все.

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