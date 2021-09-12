Общество

Пандемия COVID-19: в Украине растет число госпитализированных граждан

За последние сутки было госпитализировано 1257 человек

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По состоянию на 12 сентября в Украине зарегистрировано еще 2196 новых случаев пневмонии нового поколения COVID-19. Известно, что заболели 236 детей и 35 сотрудников медицины. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ведомства, стало известно, что за последние сутки было госпитализировано 1257 человек, скончалось 22 украинца, а выздоровели — 499 человек.

Стоит отметить, что было проведено 38 702 тестирований.

Также известно, что за последние сутки на территории украинского государства наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.

Ранее сообщалось, что пока в Верховной Раде пытаются определиться с терминологией кто же должен считаться олигархом, самые зажиточные граждане страны и дальше накапливают свой капитал и выводят активы за границу.

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