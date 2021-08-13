Происшествия

СБУ задержало двух членов НВФ: они воевали под Донецком

Следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых продолжаются

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Сотрудники СБУ во время специальной операции в Одесской и Харьковской областях Украины задержали двух бывших членов незаконных вооруженных формирований, которые причастны к обстрелам позиций ВСУ на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УРА-Информ.

«По данным следствия, в рядах боевиков они находились в течение 2014 — 2016 годов. За этот период злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против украинских военных в районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска», — отметили в СБУ.

Задержанным боевикам, как подчеркнули в ведомстве, было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что 11 августа незаконными вооруженными формированиями «ДНР» были обстреляны позиции украинской армии в районе села Новоселовка Вторая. В результате вражеского обстрела один боец ВСУ получил ранение.

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