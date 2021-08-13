Общество

Пандемия COVID-19: в Украине зафиксирован рост смертности от инфекции

За все время пандемии пневмонии нового типа в Украине заболело 2 263 864 человек

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По состоянию на 13 августа на территории Украины зафиксировано 1263 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового поколения COVID-19. Об этом сообщает Минздрав Украины, передает УРА-Информ.

Как известно, за последний день было доставлено в медучреждения 613 человек, скончались 44 гражданина страны, а выздоровели 1007 человек.

При этом, за все время пандемии пневмонии нового типа в Украине заболело 2 263 864 человек, выздоровели — 2 195 798 человек, а скончались — 53 217 граждан страны.

Сообщается, что за последние сутки на территории страны наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

Ранее сообщалось, что вариант Дельта коронавирусной инфекции продолжает распространяться по территории Украины. Общее число инфекций по стране уже достигло отметки 300 и продолжает расти.

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