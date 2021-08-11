При обстреле на Донбассе ранен боец ВСУ

НВФ вели обстрел из запрещенных артиллерийских систем калибра 122-мм

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Сегодня, 11 августа незаконными вооруженными формированиями «ДНР» были обстреляны позиции украинской армии в районе села Новоселовка Вторая. В результате вражеского обстрела один боец ВСУ получил ранение.. Об этом пишут в местные паблики, передает УРА-Информ.

«В результате обстрела калибром 122-мм у нас один „300-й“, — написали пользователи. — А еще они попали во двор частного дома по ул. Степная, на котором в этот момент находился 86-летний житель домовладения… Вот тут шансов выжить просто не было», — отмечают ресурсы.

Также стало известно, что повреждены несколько частных домов.

Ранее сообщалось, что сегодня ранним утром в результате обстрела незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса, а именно села Новоселовка Вторая, что в Ясиноватском районе, погиб мирный житель.