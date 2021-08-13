Общество

В «Нацкорпусе» анонсировали масштабные протесты под Офисом президента: названы причины

На это отреагировал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко

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«Национальный корпус» сообщил, что в грядущую субботу, 14 августа, пройдут масштабные протесты под Офисом президента Украины. В следствии чего, на это отреагировал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко. Об этом пишет УРА-Информ.

«МВД вместе с другим службами всегда поддерживали и будут поддерживать публичный порядок и законность во время всех конституционно законных акций протеста. Это прямая норма Конституции: граждане Украины имеют право собираться мирно, без оружия, для высказывания любого своего мнения. Эта норма будет обеспечена. Безусловно, будут поддерживать общественный порядок полиция, Нацгвардия, ГСЧС», — прокомментировал он обещания Нацкорпуса протестовать против политических репрессий и подготовки украинского правительства к уступкам в переговорах по оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Ранее сообщалось, что 11 августа незаконными вооруженными формированиями «ДНР» были обстреляны позиции украинской армии в районе села Новоселовка Вторая. В результате вражеского обстрела один боец ВСУ получил ранение.

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